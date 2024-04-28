Одуванчики исчезнут навсегда: садовод рассказал о трех гениальных методах

Опытные садоводы рассказали о приемах, которые эффективно избавят ваш сад от одуванчиков естественным путем.

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Как вывести одуванчик из двора / коллаж: Главред, фото: unsplash

Очень часто хозяева частных домов сталкиваются с проблемой разрастания одуванчика. Семена одуванчика опыляются далеко и надолго из-за ветра, поэтому они так обильно растут повсюду. Также они часто появляются на трещинах на тротуаре, на ваших грядках, клумбах и газоне.

Одуванчик в вашем саду может забирать много питательных веществ из вашей почвы и добавляют растениям различных болезней. Специалисты советуют три очень простые решения, которые помогут вывести одуванчик без использования сильных химикатов и не навредят экосистеме, передает Mirror.

Специалисты советуют для уничтожения одуванчика в вашем дворе выбрать белый уксус, ведь когда дело доходит до избавления вашего сада от одуванчиков - это лучший метод.

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"Приготовьте раствор, который состоит из 95% воды и 5% белого уксуса - это все нужно хорошо перемешать перед распылением. Обязательно нацеливайте раствор на корни, основу, а затем постепенно распыляйте вверх-вниз. Обязательно делайте это несколько раз", - объяснили садоводы.

Еще одно естественное решение - просто накрыть одуванчик, чтобы он не получал солнечного света, необходимого для процветания. Возьмите любой маленький горшок из своего сада, рекомендует эксперт, и поставьте его на полевой цветок. Это поможет вам уничтожить все растение, а не только листья.

Последний естественный метод заключается в том, чтобы выкопать каждый одуванчик отдельно. Это также легче, когда растение молодое, и из-за длины корней одуванчика вам понадобится правильный инструмент.

"Вам понадобится длинный нож или маленькая садовая вилка. Некоторые садоводы рекомендуют использовать отвертку. Стоит сделать глубокий надрез вниз в почве, со всех четырех сторон вокруг одуванчика, а затем извлеките куст одуванчика", - сообщил специалист.

Одуванчик также имеет определенные преимущества. Их ценность для дикой природы заключается в том, что он служит пищей для многих насекомых и птиц. Их богатые нектаром и пыльцой цветы появляются в течение длительного времени и их любят пчелы и бабочки - именно поэтому одуванчики включены в список растений для опылителей.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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