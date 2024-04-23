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"Женское счастье" пышно зацветет: почему нужно держать его в одном месте

Юлия Закрепа
23 апреля 2024, 20:57
Что делать, чтобы зацвел спатифиллум и как стоит за ним ухаживать в домашних условиях - полезные советы читайте в материале.
'Женское счастье' пышно зацветет: почему нужно держать его в одном месте
Чем подпитать "женское счастье" / коллаж: Главред, фото: unsplash

Спатифиллум замечательное растение, однако бывает трудно сохранить их цветение и нормальный рост. Они очень прихотливые комнатные растения, поэтому за ними стоит тщательно ухаживать.

Эти растения имеют привлекательные кремовые цветы, но очень часто владельцам "женского счастья" не удается сохранить их красивый вид. Специалисты считают, что это может быть связано с комнатой, в которой они хранятся. Они считают, чтобы растение цвело и было в хорошем состоянии стоит избегать определенных мест в доме, передает Mirror.

Эксперты объяснили, что содержание этого растения под прямыми солнечными лучами может привести к ожогам листьев и высыханию цветов, а это значит, что они могут прекратить развиваться. Однако спатифиллум известен своей толерантностью к условиям слабого освещения. "Женское счастье" может прекрасно приспособиться к закрытым помещениям с ограниченным доступом естественного солнечного света.

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Что делать чтобы зацвел спатифиллум

Специалисты рассказали, что спатифиллум может выжить и при слабом освещении, но, скорее всего, цвета не появится. Чтобы растение дало цвет, стоит расположить его возле окна, которое выходит на север.

Однако, если у вашего спатифиллума бледные и скрученные листья, то это означает, что ему не хватает света. Обожженные листья означают, что растение получало слишком много света. Также очень важно, чтобы растение получало достаточно воды, но не стоит его заливать. Спатифиллум любит влажную, но не слишком мокрую почву. Также лучше выбрать для полива фильтрованную воду.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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