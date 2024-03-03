'Женское счастье' будет цвести постоянно: как подкормить спатифиллум

Узнайте, как ухаживать за комнатным растением Спатифиллум, чтобы оно цвело круглый год.

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Как ухаживать за "женским счастьем" / коллаж: Главред, фото: pexels

Ухоженный спатифиллум станет прекрасным дополнением для вашего дома. Изящные белые цветы и темно-зеленые листья с глянцевым блеском привлекают своей красотой.

Кстати, это комнатное растение имеет множество преимуществ, ведь оно может помочь уменьшить нежелательные запахи, поглощать избыточную влагу и соответственно уменьшить риск появления плесени в вашем доме и очищать воздух. Однако, эти растения имеют тенденцию немного увядать, если не получают необходимого ухода или они стоят не в подходящем месте, передает издание Mirror.

Если ваше "женское счастье" выглядит не очень здоровым и нуждается в "реанимации", тогда есть быстрый и простой десятиминутный трюк, который вернет его в лучшее состояние.

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Любители комнатных растений поделились простым советом после того, как один пользователь опубликовал фотографию ее поникшего и грустного на вид растения и попросил совета, как улучшить его состояние.

Опытные садоводы советуют тщательно замочить свое растение, потому что все спатифиллумы требуют много влаги. Стоит попробовать поставить его в ванну с водой, чтобы растение набралось большого количества воды. Однако, чтобы этот трюк сработал, вы должны убедиться, что горшок, в котором находится ваше растение, имеет дренажные отверстия.

"Просто поставьте свое растение возле раковины и сбрызните на него водой. Стоит намочить его очень хорошо, пока вода не начнет вытекать из отверстий. Однако, убедитесь, что слили избыток воды. Вскоре после этого растение оживилось", - пояснил специалист.

Однако, стоит помнить, что этим растениям нельзя слишком долго стоять в мокром компосте. Существует вероятность, что их корни могут загнить.

Лучшее место для спатифиллума - во влажном месте. Можно разместить их в ванной комнате или на кухне, однако, они не любят экстремальных температур, поэтому старайтесь не размещать их в месте, где слишком жарко и не будет сквозняка.

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