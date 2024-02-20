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Поглощает плесень и очищает воздух: женщина поделилась чудодейственным растением

Юлия Закрепа
20 февраля 2024, 16:06обновлено 20 февраля, 16:51
Женщина поделилась, как обычное комнатное растение прекрасно поглощает лишнюю влагу из воздуха.
Поглощает плесень и очищает воздух: женщина поделилась чудодейственным растением
Какое растение поглощает конденсат и плесень / коллаж: Главред, фото: pexels

Стало известно о замечательном комнатном растении, которое помогает попрощаться с конденсатом, плесенью и с избыточной влажность в ванных комнатах.

Прохладная зимняя погода на улице может способствовать образованию конденаста, поскольку холодный наружный воздух сталкивается с теплым внутри и начинает образовывать капли воды на наших окнах.

Если не бороться с конденсатом, это может привести к серьезным проблемам, таким как черная плесень. Это может вызвать ряд проблем со здоровьем у людей, таких как респираторные инфекции и астма, особенно у младенцев и маленьких детей. Однако одна женщина нашла гениальное решение, передает Mirror.

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Женщина приобрела комнатное растение сансевьерию, или как называют в народе "тещин язык". Этот вид растения часто прославляют за его способность поглощать лишнюю влагу из воздуха и, таким образом, предотвращать образование плесени.

Поглощает плесень и очищает воздух: женщина поделилась чудодейственным растением
"Тещин язык" поглощает плесень в доме / фото: pexels

Она объяснила, что в семье из четырех человек в ванной комнате часто становится очень сыро, когда все дома принимают душ. Поскольку в ванне нет вытяжки, остается только открыть окно, чтобы выпустить пар. Однако она заметила, что этого недостаточно, и обнаружила, что споры плесени накапливаются у потолка.

Тогда женщина поставила в ванну приобретенное растение "тещин язык" и результат не замедлил.

"Я не говорю, что это полностью изгнало плесень и мы все еще должны хорошо проветривать комнату. Однако влага не сохраняется так долго, так как это растение впитывает все, что может. Мне нравится тот факт, что нет постоянных затрат, и это выглядит намного лучше, чем большой пластиковый осушитель, который занимает место", - пояснила женщина.

Сансевьерия, или "тещин язык" полезны не только для избавления от конденсата, но и для хорошего сна. Они естественным образом выделяют кислород, который может помочь очистить воздух, которым вы дышите.

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