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Цвет покроет весь сад: эксперт назвал 4 растения, которые надо обрезать в феврале

Юрий Берендий
16 февраля 2024, 02:15
Эксперт назвал 4 растения, которые нуждаются в обрезке в феврале. Обрезка растений сейчас стимулирует новый рост.
Цвет покроет весь сад: эксперт назвал 4 растения, которые надо обрезать в феврале
Эксперт назвал растения, которые нужно обрезать в феврале - когда обрезать розы / Колаж Главред, фото: pexels

В течение зимних месяцев о работе в саду можно легко забыть, пока дни не станут длиннее, а температура не повысится.

Однако есть определенные задачи, такие как обрезка, которые необходимо выполнить сейчас, чтобы ваш сад был в хорошей форме, когда придет весна.

Эксперт по садоводству Пол Хикс рассказал, какие растения нужно обрезать в феврале, пишет Express.

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"Важной работой в саду в это время года является обрезка. Розы, глицинию, лиственные кусты и плодовые кусты следует обрезать зимой", - указывает он.

Розы

Розы нужно обрезать в конце зимы (в феврале или марте), чтобы стимулировать сильный рост весной и летом. Во время обрезки роз садоводы не должны делать срезы более чем на 5 мм над почкой и должны убедиться, что срезы сделаны под углом, чтобы предотвратить накопление воды, которая может вызвать заболевания.

Садоводы также должны обрезать все мертвые и больные стебли, а также перекрестные стебли.

Глициния

Глицинию нужно обрезать в январе или феврале, когда растение полностью находится в состоянии покоя, а затем еще раз в июле или августе. Обрезая растение зимой, обрезайте побеги так, чтобы на побеге оставалось две-три почки.

Обрезка глицинии в это время года позволяет растению сконцентрировать свою энергию на создании цветов в весенние и летние месяцы. Если ваша глициния выглядит беспорядочно, садоводы могут срезать все ветви до основного стебля или до самой земли, чтобы поощрить растение отращивать новые, сильные ветви.

Обрезка глицинии зимой "стимулирует образование цветочных почек и гарантирует, что цветы не будут затенены листьями".

Лиственные кустарники

Лиственные кустарники - это древесные растения, которые известны своей красочностью осенью. Лиственные кусты, такие как магнолии и барбарисы, нужно обрезать в зимние месяцы, чтобы контролировать их рост. Зима также является прекрасным временем для полного обновления лиственных кустов, чтобы оживить их к следующему сезону.

Лиственные кусты не следует обрезать в летние месяцы, поскольку они могут не иметь достаточных запасов пищи для выживания.

Джейми Шипли, эксперт по садоводству и управляющий директор Hedges Direct, говорит, что садоводам нужно обрезать лиственные кусты, которые цвели в течение зимы.

"Лучше всего обрезать цветущие зимой кусты сразу после того, как они отцвели, чтобы дать кустам достаточно времени для отрастания летом - имейте в виду, что точное время года для обрезки зависит от вида куста. Обрезка помогает стимулировать рост растения в течение года, удаляя мертвые и больные ветви, а также способствует образованию новых и здоровых побегов", - указывает он.

Плодовые кусты

Плодовые кусты, тростники и лианы следует обрезать зимой. Боковые побеги нужно обрезать до одной-двух новых почек. Мягкие плодовые кусты можно обрезать до уровня земли в этом месяце, чтобы стимулировать новый рост весной.

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