Это должен сделать каждый, у кого есть цветы: секретный лайфхак с чаем, и растения с легкостью переживут зиму

Экспертка поделилась важными советами о том, как уберечь цветы от мороза.

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Лайфхаки для садоводов / Коллаж Главред, фото flickr (aspros, Jennifer Boyer, Watts)

В то время как в некоторых частях Украины идет дождь со снегом, преданные садоводы хотят защитить свои растения от предстоящей суровой погоды. Чтобы они дожили до весны, стоит использовать несколько секретных лайфхаков от профессионального садовода, пишет Mirror.

Как сохранить растения в зимний период

Милли Дурбак, бренд-менеджер йоркширской компании Prestige Flowers, считает, что теплый чай - это секретное оружие против зимней стужи.

"Чай, особенно сорта не содержащие кофеина, такие как ромашка или ройбуш, содержит дубильные вещества, которые укрепляют стенки клеток растений, делая их более устойчивыми к холоду", - говорит она. видео дня

Это естественный механизм защиты от мороза и снега, который многие садоводы упускают из виду. Только убедитесь, что он несладкий и не содержит молока, чтобы избежать негативного влияния на почву.

Еще один способ не дать снегу повредить растения - накрыть клумбы специальным одеялом.

"Считайте, что вы укрываете свои растения для уютного зимнего сна. Используйте рогожу или ландшафтную ткань, стратегически расположенную вокруг клумб, чтобы создать защитный барьер. Она действует как изолятор, защищая ваши цветы и растения от сильного ветра и сохраняя часть естественного тепла земли", - говорит Милли.

Она добавила, что дополнительный слой соломы или сена может обеспечить защиту растений в зимние месяцы.

"Укрытие из соломы или сена не только обеспечивает дополнительный слой изоляции, но и становится надежным щитом, защищающим растения от непредсказуемых перепадов температуры, - говорит Милли.

Для комнатных растений важно приподнять их над ледяной землей. Для этого поставьте горшки на кирпичи или блоки, чтобы избежать прямого контакта с замерзшей почвой. Это действительно поможет снизить риск повреждения корней. Сделайте еще один шаг вперед, обернув горшки пузырчатой пленкой или пенопластовой изоляцией. Это добавит дополнительный слой защиты и сохранит корни в стабильной среде.

А вот горшечные растения, хранящие воду в листьях, например, суккуленты, во время морозов и снегопадов необходимо заносить в дом. Избыток влаги в листьях делает их восприимчивыми к заморозкам, что может привести к необратимым повреждениям. Занесите эти растения в помещение, чтобы защитить их от холода и сохранить здоровье до наступления тепла.

По словам Милли, создание укрытия из снега вокруг цветов, растущих на открытом воздухе, является еще одним эффективным методом защиты.

"По мере накопления снега аккуратно насыпьте его вокруг основания растений, создавая защитный барьер", - говорит она.

Снег - отличный теплоизолятор, и этот импровизированный снежный вал может защитить ваши цветы от зимней стихии и помочь им появиться на свет живыми и обновленными весной.

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