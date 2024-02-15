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Богатые и успешные: что расскажет цвет глаз о судьбе и характере человека

Юрий Берендий
15 февраля 2024, 11:45
Главред выяснил, как цвет глаз может влиять на особенности характера и ментальность человека.
Богатые и успешные: что расскажет цвет глаз о судьбе и характере человека
Как цвет глаз влияет на судьбу и характер человека - что означает цвет глаз / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Глаза, которые часто называют зеркалом души, - это одно из первых, что люди замечают в нас. Важнейший орган наших чувств, наши глаза, могут быть завораживающей точкой прекрасного благодаря множеству цветов, которые кружатся вокруг нас. Американские ученые обнаружили, что цвет глаз раскрывает не только индивидуальность человека, но и его таланты. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Почему цвет глаз у людей разный

У людей разный цвет глаз определяется генетикой и концентрацией пигмента в районе радужной оболочки, который называется ирисом. Ирис содержит два типа пигментов: меланин, который придает темный цвет, и эумеланин, который отвечает за светлый цвет.

Генетические факторы определяют, какой тип пигмента доминирует у каждого человека. Например, доминирующий ген для темного цвета глаз может привести к высокому уровню меланина, тогда как рецессивный ген для светлого цвета может иметь меньший эффект.

Чем темнее цвет ваших глаз, тем больше в них меланина.

"Глаз настолько тесно связан неврологически с мозгом, что его можно назвать единственной частью нашего мозга, которую можно увидеть извне. Кажется, они содержат жизненно важные подсказки для работы нашего мозга", - сказал доктор Энтони Фаллоун, психолог из Эдинбургского университета, после завершения исследования, целью которого было найти связь между цветом глаз человека и его личностью.

Как цвет глаз влияет на характер человека

В то же время американские ученые из Университета Луисвилля утверждают, что самые талантливые люди, по результатам исследований, - это люди с васильковыми или голубыми глазами. Эти люди способны достичь больших высот и успеха.

Люди с зелеными глазами часто оказываются успешными, благодаря своему чрезвычайному трудолюбию. Они имеют склонность к мечтательности, но в то же время являются принципиальными личностями, иногда даже могут проявлять эгоистические черты. Для таких людей важно выбирать профессию, соответствующую их внутренним стремлениям.

Смотрите видео о том, как цвет глаз влияет на характер:

Вместе с этим ученые отмечают, что зеленоглазые - не лучшие руководители. Если у вас зеленые глаза, люди, вероятно, считают вас независимыми и загадочными.

Офтальмолог-хирург доктор Хамади Каллель много изучал тему цвета глаз и говорит, что люди с зелеными глазами "имеют атмосферу таинственности и спокойной самодостаточности. Они часто непредсказуемы, но медлительны к гневу... Они оригинальны, креативны и хорошо работают под большим давлением", - указывает ученый.

Люди с карими глазами часто оказываются непредсказуемыми и могут иметь сложный характер. У них обычно отсутствует золотая середина. Что касается людей со светло-карими глазами, они, как правило, застенчивы и любят одиночество. Такие личности легко могут реализовать себя в искусстве.

Люди с темно-карими глазами обычно являются прирожденными лидерами. В другом исследовании было обнаружено, что люди с карими глазами также воспринимаются окружающими как более приятные, о чем сообщается в статье под названием Current Psychology, написанной Эллиромой Гардинер и Крисом Джексоном.

В исследовании был проведен эксперимент, чтобы увидеть, существует ли связь между цветом радужной оболочки глаз и характером сна. Исследователи обнаружили, что люди с карими глазами имеют худший график сна по сравнению с теми, кто имеет светлые глаза. В результате разница составляет на два часа меньше сна.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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