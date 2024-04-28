'Политическое животное': Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Путин может отступить в разы, если получит достаточно жесткую реакцию со стороны стран-партнеров, помогающих Украине.

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Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры не медлить и отбросить страх в оказании помощи Киеву. Он назвал Путина "политическим животным", действующим в соответствии с тем, как реагирует цивилизованный мир на военную агрессию РФ против Украины. Об этом он сообщил в эфире CNN.

Кулеба также выразил благодарность американской стороне за утверждение пакета финансирования военной помощи Украине. Отвечая на вопрос о паузе в предоставлении этой поддержки из-за блокирования законопроекта в Палате представителей республиканцами, он отметил, что "лучше поздно, чем никогда".

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что весь мир должен осознавать, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется мужеством и самопожертвованием погибших украинских воинов.

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"Все, что мы потеряли с осени и до сегодняшнего дня - мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Киев ожидает от своих партнеров "непоколебимой уверенности в достижимости победы Украины" и "отсутствия страха перед Путиным".

"Поскольку Путин - политическое животное, которое слышит страх. И когда он его слышит - становится более агрессивным. Если он слышит силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс - он будет вынужден отступить", - заявил глава МИД Украины.

Министр подчеркнул, что Украина не планирует отказываться от противостояния стране-агрессору, поскольку "на кону - выживание нации, выживание суверенного государства".

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - последние заявления Кулебы

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ведет переговоры о передаче 4-х дополнительных систем "Patriot" для защиты от российских ударов.

Первая партия военной помощи от США Украине может быть предоставлена за несколько дней, поскольку она уже размещена на территории стран-членов НАТО. Часть американской помощи Украина может законсервировать. Об этом рассказал эксперт из Центра оборонных стратегий Александр Хара.

В то же время, Украине может не хватить 60-миллиардной помощи от США, чтобы победить в войне против РФ, поскольку у России остается преимущество в живой силе и технике. Об этом сообщают чиновники администрации Джо Байдена в комментарии Politico. Сейчас главная цель заключается в том, чтобы снизить потери Украины и изменить ситуацию на фронте.

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