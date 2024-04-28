С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

28 апреля украинцы отмечают Вербное воскресенье - до Пасхи 2024 осталась всего неделя, но как правильно поздравлять с Вербным воскресеньем?
Мы сделали красивые открытки и картинки, которыми вы можете поздравить родных и близких с Вербным воскресеньем.
Поздравления с вербным воскресеньем в прозе
С Вербным Воскресеньем! Пусть веточка вербы принесет в ваш дом радость, уют, теплоту и заботу. Пусть близкие и родные всегда будут рядом. Крепкого здоровья и благополучия!
С праздником Вербного воскресенья! Желаю добра, любви, здоровья, благодати Божьей и помощи. Любите и будьте любимы!
В праздник Вербного воскресенья от души хочу пожелать благих намерений души и добрых вестей, мира, крепкого здоровья семье и светлых надежд в сердце.
Пусть веточки вербы подарят сердцу надежду. Пусть жизнь станет ярче и веселей. Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю мира, здравия и всех земных благ.
Поздравления с вербным воскресеньем в стихах
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
***
Пусть веточка вербы отгонит сомнения!
И все неудачи пусть прочь убегут!
Желаю я в светлое вам воскресенье,
Чтоб в доме всегда был покой и уют!
С Вербным воскресением,
С праздником весенним!
Счастья, радости, добра
Пусть Господь хранит всегда
***
Веточка вербы
Пусть в дом принесет
Радость и веру,
Тепло и комфорт.
В Воскресенье вербное
Хочу всем пожелать:
Пусть пребудет с вами
Божья благодать!
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