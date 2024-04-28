Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

Если подавать показания счетчика электроэнергии в энергоснабжающую организацию может привести к повышенным цифрам в квитанциях за свет ‒ из-за автоматического расчета по среднесуточному объему потребления. Об этом говорится в разъяснении энергокомпании Yasno.
Как говорят специалисты, крайне важно подавать показания своевременно ‒ за два дня до окончания текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.
Если же клиенты хотят избежать дополнительных затрат на электроэнергию, то стоит вовремя передавать показания счетчика ‒ четко в вышеуказанные дни.
Когда нужно подавать показания счетчика?
Украинским потребителям предоставляется всего пятеро суток ‒ для того, чтобы передать показания счетчика электроэнергии. Такая процедура должна выполняться раз в месяц ‒ за два дня до завершения текущего календарного месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.
Если же случится задержка представления показаний данные с первого числа рассчитываются на основе среднесуточного объема потребления электричества. Если потребитель не успел подать показания счетчика в установленное время ‒ объем потребления за предыдущий месяц будет определен путем расчета по среднесуточному показателю.
Такая практика, говорят специалисты, закреплена в "Кодексе коммерческого учета электроэнергии". Это, соответственно, может привести к увеличению суммы, указанной в счете за электроэнергию (потому-то важно не забывать своевременно передавать показания счетчика).
Что такое жилищное-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
Повышение коммунальных тарифов в Украине
Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.
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