Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

Несвоевременная подача показаний счетчика электроэнергии может привести к повышенным счетам за свет, заявляют специалисты.

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Как не переплатить за свет? / коллаж Главред, фото УНИАН

Если подавать показания счетчика электроэнергии в энергоснабжающую организацию может привести к повышенным цифрам в квитанциях за свет ‒ из-за автоматического расчета по среднесуточному объему потребления. Об этом говорится в разъяснении энергокомпании Yasno.

Как говорят специалисты, крайне важно подавать показания своевременно ‒ за два дня до окончания текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

Если же клиенты хотят избежать дополнительных затрат на электроэнергию, то стоит вовремя передавать показания счетчика ‒ четко в вышеуказанные дни.

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Когда нужно подавать показания счетчика?

Украинским потребителям предоставляется всего пятеро суток ‒ для того, чтобы передать показания счетчика электроэнергии. Такая процедура должна выполняться раз в месяц ‒ за два дня до завершения текущего календарного месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

Если же случится задержка представления показаний данные с первого числа рассчитываются на основе среднесуточного объема потребления электричества. Если потребитель не успел подать показания счетчика в установленное время ‒ объем потребления за предыдущий месяц будет определен путем расчета по среднесуточному показателю.

Такая практика, говорят специалисты, закреплена в "Кодексе коммерческого учета электроэнергии". Это, соответственно, может привести к увеличению суммы, указанной в счете за электроэнергию (потому-то важно не забывать своевременно передавать показания счетчика).

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Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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