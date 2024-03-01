Ошибка обойдется дорого: как правильно справиться с показаниями счетчиков света

В Украине стартовал период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится до 3 марта, сообщают специалисты.

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Как правильно справиться с показаниями счетчиков света? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине стартовал период передачи показаний счетчиков электроэнергии ‒ в этом месяце он продлится до 3 марта 2024 года. О правилах передачи показаний напомнили в ресурсоснабжающей компании Yasno.

Для того, чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно. Особенно это касается двухзонных приборов учета ‒ поскольку тут ошибка может привести как к задолженности, так и к формированию переплаты.

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В первую очередь нужно знать, говорят специалисты, когда передавать показания счетчиков за свет.

"Для этого процесса выделены два последних дня текущего месяца и первые три дня нового. Если передавать показания ранее, чем за два дня до конца текущего месяца или позже первых трех дней следующего, то начислят лишнее", – предупредили в компании.

Дело в том, что оператор системы распределения (ОСР) принимает показания только в указанные дни, а после передает данные поставщику тока. И, если потребитель поспешит или опоздает, ОСР рассчитает потребление по среднесуточным показателям, а переданные невовремя цифры просто не будут учтены.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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