Правительство приняло решение по цене на газ для украинцев

Кабмин решил не менять цену на газ для населения / РИА Новости Украина

Кабинет министров в пятницу, 28 сентября, до 18 октября продлил действие Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Оставив в силе документ, правительство не изменило действующую цену на "голубое топливо" для населения, пишет УНИАН со ссылкой на данные правительства.

Сейчас газ для населения стоит 6 тысяч 958 гривен за тысячу кубометров (с учетом налога на добавленную стоимость, сборов и стоимости транспортировки).

Напомним, главный кредитор Украины — Международный валютный фонд — настаивает, что для получения нашей страной очередного транша кредита стоимость газа необходимо поднять. Министр социальной политики Андрей Рева говорил, что по прогнозу Нацбанка Украины, в государстве тарифы на газ для населения повысятся на 25%.