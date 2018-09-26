Украинцам светит подорожание газа на четверть

Глава Минсоцполитики отметил, что средняя сумма предоставляемой субсидии будет известна позже.
Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по прогнозу Национального банка Украины, в нашей стране тарифы на газ для населения повысятся на 25%.
Средняя сумма предоставляемой субсидии будет известна позже, приводит слова чиновника Укринформ.
"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ…", — заявил министр.
Ранее глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в государстве до 2020 года постепенно будут повышаться цены на газ до уровня импортного паритета.