В октябре вырастут цены на газ: кто будет платить больше

"Нафтогаз" повысит тариф для промышленных потребителей / УНИАН

На территории Украины почти на 10% вырастут цены на газ для промышленности с 1 октября 2018 года.

"По сравнению с ценами на сентябрь 2018 года, в октябре цены будут увеличены на 9,4-9,7%", - сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что с октября цены на газ для промышленных потребителей составят 11,2-12,15 тысяч гривен за 1000 кубометров. Повышение стоимости указано без подсчета НДС.

С учетом налога на добавленную стоимость конечный тариф на газ для промышленных потребителей может составлять максимум 14 586 гривен за тысячу кубометров голубого топлива.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что окончательная стоимость зависит от объемов закупки и условий оплаты.

Как ранее сообщалось, глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что в Украине до 2020 года постепенно будут повышаться цены на газ до уровня импорта.