Платить придется круглый год: эксперты назвали сроки и размеры абонплаты за газ в Украине

23 сентября 2018, 14:14

Методика расчета абонеплаты на тепло уже не только разработана, но и действует.

дом, тепло
Когда и как заработает абонплата за газ в Украине / dnpr.com.ua

Населению в Украине придется платить за отопление не только в отопительный сезон, а в течение всего года.

Уже со следующего года тариф на газ планируется разбить на две составляющие: переменный тариф, как и прежде, будет взыматься лишь в отопительный сезон, а вот абонентскую плату за газ и отопление придется вносить даже летом, пишет Обозреватель.

При этом методика расчета абонеплаты на тепло уже не только разработана, но и действует.

"Методика на данный момент разработана, но в силу ее сложности не все предприятия могут ею воспользоваться. Мы сейчас работаем над усовершенствованием и упрощением этой методики. Кроме того, необходимо ходатайство местной власти о необходимости установления в их населенного пункте двуставочных тарифов", – разъяснила глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Сколько придется платить за тепло в Украине после введения абонплаты за газ

Размер абонплаты зависит от конкретного предприятия: его экономики, расходов на содержание инфраструктуры, энергоресурсы, зарплаты и т. д. Например, в Виннице (здесь решение ввести абонентскую плату на тепло уже приняли) за квартиру в 50 кв. м абонплата составляет около 100 грн круглый год.

При этом отмечается, что платежка после введения абонплаты вырасти не должна: зимой расходы на отопление сократятся за счет летней "предоплаты", и в конечном итоге сумма по двум тарифам не должна отличалась от той, что платят по одному тарифу. Но это – если предприятия все рассчитают правильно. В реальности же предприятия пока и сами не понимают, как посчитать абонплату правильно, признают в НКРЭКУ.

Напомним, глава Минэнергетики Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения. Министр не уточнил окончательную цену на газ по итогам повышения, отметив, что не является участником переговорного процесса.

Как сообщалось, в Украине стартовал процесс монетизации субсидий на газ и электроэнергию. В среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен. Выплаты начали уже получать жители Киевской и Хмельницкой областей.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

При этом эксперт уже объяснял, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение. Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Стоит отметить, что 27 апреля 2016 года, в день голосования за повышение цен на газ для населения Украины сразу на 100%, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял:

"Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства".

И уже в этом году Гройсман также сначала заверял, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Новыми ценами на газ пугали украинцев и в этом году. Сначала сообщили, что газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это должно было произойти, так как условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не были изменены.

Поясним: повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Напомним, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Тем самым отсрочив повышение цен на газ на весь сентябрь. 

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