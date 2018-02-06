В Украине намерены ввести абонплату за газ и отопление по требованию МВФ - СМИ

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг готовится ввести абонплату на отопление и газ.

Такие меры вызваны требованиями к Украине со стороны Международного валютного фонда для получения Киевом нового транша, сообщает Час пик.

Как отмечает изданиеПосле введения абонплаты эту сумму вычтут из общей цены и вынесут отдельным платежом за перевозку и распределение.

Как сообщили в НКРЭКУ, этот новый тариф украинцам нужно будет оплачивать на протяжении всего года. Абонплата за газ и отопление может достигать до 100 гривен.

2 февраля стало известно, что газ для населения Украины и предприятий теплокоммуэнерго с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.