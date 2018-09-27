СМИ узнали, что МВФ требует от властей Украины ради нового кредита

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Представители МВФ выдвинули властям Украины четыре условия, обязательных для получения страной нового транша валютного кредита.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЭП", ссылаясь на собственные источники. Согласно обнародованным данным, в МВФ требуют реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.

Кроме того, журналисты сообщают, что власти Украины вынуждены договариваться с МВФ о stand-by кредите на 5-6 млрд долларов США сроком на год-полтора из-за неспособности выполнить требования текущей программы фонда.

Такая кредитная программа последние шесть с половиной десятков лет и создана специально ради преодоления кризисных ситуаций и решения проблем с проведением платежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал, когда Украина может приблизиться к дефолту.