Почему Украине пора наконец прекратить "пьянку" с МВФ

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
22 июля 2018, 06:55

Украине на надо слушать сказки о том, что "аграрная продукция спасет экономику страны".

Украине надо слезть с иглы МВФ

Украине уже давно пора прекратить "пьянку" с Международным валютным фондом, который навязывает нам модель аграрной сверхдержавы, убивая производство.

Ведь что такое МВФ? Нет, это не благотворительный фонд. У него лишь три функции, предельно прагматичные и циничные.

Первая — во время кризисов он должен обеспечить возможность западным банкам вывести деньги из страны, которая переживает кризис. Для этого стране дают деньги в долларах, банки их выкупают, выводят деньги, и у них тогда все хорошо.

Вторая — поддержка глобального спроса. В переводе на нормальный язык это значит: "Не дай бог, вы прекратите покупать импортные товары. Вам для этого и дают постоянно деньги, чтобы у вас были золотовалютные резервы. Вам дают деньги под проценты, чтобы вы могли продавать импортные продукты у тех же стран, которые являются акционерами МВФ".

Третья — продвижение бизнеса западных компаний.

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Все страны, которые прекратили сотрудничество с МВФ, уже вышли в плюс. Например, Турция, у которой были постоянные проблемы с Фондом. Она перестала быть "клиентом" МВФ в 2000-е годы и сделала упор на развитие собственной промышленности и предпринимательства. Сейчас Турция спокойно рассчиталась с долгами, теперь начинает активно экспортировать свои товары, активно развивается ее экономика.

Зато на игле МВФ до сих пор сидит Аргентина, которая пребывает в системном кризисе, потому что ей была навязана аграрная модель. Аргентину постоянно хвалит МВФ за то, что аргентинцы Фонд слушают и, как идиоты, выполняют все его требования. А когда у них больше обостряется кризис, им снова дают деньги, и Аргентина еще больше запутывается в долгах.

Поэтому Украина не должна слушать сказки о том, что "аграрная продукция спасет экономику страны". Не спасет она никого! Западные корпорации просто хотят, чтобы из страны побольше вывозилось сырья (например, леса-кругляка), плюс их интересуют трудовые ресурсы. А нам нужно делать все с точностью до наоборот - повышать экспортные пошлины на вывоз сырья и развивать внутреннее производство.

Показателен пример Южной Кореи, которая за 25 лет из африканской страны превратилась в мощную державу. Страна была страшно бедная, потому что основная промышленность осталась в Северной Корее. Там был военный диктатор, который подходил к делу так: "Ты чем занимаешься? Контрабандой? Игорными заведениями? Нет, так не пойдет. С сегодняшнего дня ты занимаешься пошивом одежды, а ты — автомобилями". Были пятилетки: сначала они пять лет занимались текстилем, потом еще чем-то, а к 80-м годам они уже производили электронику и конкурировали с Японией. А все потому, что там была четкая промышленная политика.

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Другой пример - Словакия, которая после распада Чехословакии была аграрным, отсталым государством, и оказалась в такой же ситуации, поскольку вся промышленность осталась в Чехии. Что сделали словаки? Наплевали на все возможные нормы ЕС, затягивали к себе производителей автомобилей, выделяли им дополнительные льготы, преференции. В результате из 5 миллионов населения Словакии 200 тысяч человек задействованы в производстве автомобилей. Уровень локализации производства доходит до 100%. И это было сделано за 5-7 лет!

Учитывая масштабы Украины и уровень образования, особенно в инженерной сфере, можно сказать, что ничто не мешает нам делать то же самое, что сделали словаки и корейцы. Нужно только квотировать, установить преференции, и что не мало важно - сократить цены на газ. Ведь это фактор производства, а наша сырьевая экономика не способна выдержать такой нагрузки.

Почему же тогда МВФ настойчиво требует поднять цены на газ, а не сократить? Потому что задача МВФ — превратить Украину в сырьевой придаток, а не в успешное государство. По той же причине нам не надо слушать западных советников. Как те же господин Миклош из Словакии и господин Бальцерович из Польши могут советовать что-то на пользу Украине, если у них конфликт интересов? Ведь первый, кто "ляжет" в случае успеха Украины, будет Словакия, потому что ее производство начнут переводить на территорию Украины. Вслед за ней пойдут Венгрия и Румыния, а потом - и Польша. Потому-то они и начинают "советовать" приватизацию проводить, все продавать, отпускать побольше людей из страны.

Процветающая Украина Западу не нужна. Мы сможем стать Южной Кореей или Словакией только тогда, когда это наконец поймем.

Тарас Загородний, экономический эксперт для "Главреда"

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МВФ кредит Тарас Загородний
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