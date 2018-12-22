Кремль приступил к поглощению Беларуси

Андрей Илларионов

Российский экономист, экс-советник президента РФ

22 декабря 2018, 09:53

О своих дальнейших действиях Владимир Путин заявил не стесняясь.

Путин
Владимир Путин проговорился во время пресс-конференции / Reuters

Это самое главное, о чем Владимир Путин заявил на вчерашней пресс-конференции.

Важнейшей фразой вчерашнего шоу стала вот эта:

Владимир Путин: Совсем ещё недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем своё дело и будем двигаться дальше в этом направлении.

По данным ФСС, население Российской Федерации на 1 ноября 2018 г. составляет 146,8 млн. чел.

Откуда же взялись 160 млн?

Может быть, Путин банально оговорился?

Хотя вообще-то он неплохо помнит нужные ему цифры.

Одиннадцать месяцев тому назад, 30 января 2018 г., на встрече с доверенными лицами он называл другую цифру:

И, без всяких сомнений, это работа, которую не может сделать один человек по определению. У нас 146 миллионов граждан! Это серьезная, командная, большая работа.

Два месяца назад, 18 октября 2018 г., в ходе заседания клуба "Валдай" также была названа цифра в 146 млн.:

Ф.Лукьянов: Если Вы один, то это мало. У Вас есть единомышленники, такие же не националисты?

В.Путин: Есть. Почти 146 миллионов человек.

На самой вчерашней пресс-конференции Путин также назвал цифру в 146 млн.:

Читайте такжеАстролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"На минуточку, у нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО – 600 миллионов, и Вы считаете, что наша цель – управлять миром?

Значит, Путин не оговорился и не ошибся.

Но в одном и том же выступлении он назвал две разные цифры численности населения. Следовательно, произнося их, он вкладывал в них разный смысл.

Какой же?

Во втором случае он назвал численность населения России – у нас 146 миллионов граждан в России.

А в первом случае он использовал цифру в 160 миллионов, которую характеризовал так – это те, кто:

  • у нас проживает,
  • народ,
  • имеет интересы, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, без всякого хамства, спокойно, сдержанно.

Таким образом, Путин провел четкую границу между теми, кто являются гражданами России, а также теми, кто может являться, а может и не являться гражданами России, но кто:

  • является частью нашего народа,
  • живет у нас,
  • имеет интересы, которые мы защищаем.

Разница в 13,2 миллиона человек – между численностью нашего народа и численностью граждан России – объясняется, как нетрудно догадаться, суммарной численностью населения Беларуси, ДНР, ЛНР и, очевидно, Южной Осетии.

Беларусь – 9,5 млн.чел.

ДНР – 2,3 млн.чел.

ЛНР – 1,5 млн.чел.

Южная Осетия – 0,05 млн.чел.

Итого численность нашего народа, живущего не на территории России,– 13,3 млн.чел.

Россия – 146,8 млн.чел.

Таким образом, вся численность нашего народа, живущего у нас (то есть и на территории России и за ее пределами, но у нас), интересы которого мы защищаем, – 160,1 млн.чел.

Юридической причиной, позволившей Путину заговорить о нашем народе, проживающем у нас, интересы которого мы защищаем, стало, очевидно, утверждение за день до этого самим Путиным Военной доктрины Союзного государства (белорусский кабинет утвердил ее еще 13 ноября).

Текста новой Военной доктрины Союзного государства в открытом доступе нет.

Но то, что именно и как именно Путин позволил себе заявить о нашем народе численностью в 160 млн.чел, живущего, по феноменальной путинской формулировке, у нас (в том числе формально за государственными границами России), интересы которого, определяемые и интерпретируемые теперь, естественно, самим Путиным, нами защищаются, позволяют сделать обоснованные предположения о легальном содержании утвержденного документа.

Иными словами, с 19 декабря 2018 г., в частности:

  • белорусский народ стал частью нашего народа,
  • белорусский народ живет у нас,
  • интересы белорусского народа определяются Путиным и защищаются, если надо, то и военным путем (доктрина-то военная).

Очевидно, это важнейшее достижение Путина последнего времени, позволяющее ему в ситуации, какую он сочтет для себя благоприятной, использовать инструменты, предусмотренные в указанной Военной доктрине, для осуществления своих собственных целей, выдаваемых теперь за интересы нашего 160-миллионного народа.

Например, так, как использовался инструмент российских миротворческих сил в Южной Осетии в 2008 г.

Или как инструмент российской военной базы в Севастополе в 2014 г.

Или как инструмент нашего народа, интересы которого мы защищаем, – в Донбассе с 2014 г.

Теперь появился новый инструмент – инструмент Военной доктрины Союзного государства – для Беларуси.

В течение последнего месяца немало говорилось о совершенном Кремлем 15 ноября 2018 г. акте аннексии Керченского пролива, реакции на который со стороны официальных органов ни одного государства, включая и Украину, до сих пор не было.

Слова Путина 20 декабря 2018 г. – это недвусмысленное объявление о начале аннексии (поглощения) Беларуси.

О своих дальнейших действиях Путин также заявил вчера, нисколько не стесняясь:

"Делаем своё дело и будем двигаться дальше в этом направлении".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Южная Осетия Беларусь Абхазия Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:06
В Киеве пройдет марш в честь дня рождения Бандеры 1 января
10:50
"Мерзопакостный бандеровский режим" и "бешеные пиндосы": боевик Черный Ленин повеселил новым спечем Видео
10:26
Адвокат рассказал о новом демарше Сенцова в российской тюрьме Видео
10:00
Квартирные аферисты открыли охоту на жилье новости компании
09:53
Кремль приступил к поглощению Беларуси мнение
09:35
В Украине подскочили цены на водку, хлеб и колбасу
09:17
Культ личности Путина в России окончательно умер мнение
08:58
Кравчук обозначил сроки вступления Украины в Евросоюз
08:25
На украинском телеканале заметили двойника скандальной путинской пропагандистки
07:56
Правительство США приостановило работу
07:37
Новый год 2019: гороскоп от Павла Глобы и не только Видео
07:22
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
07:05
Астролог спрогнозировал уступки Путина по Украине Видео
07:04
Закуски на Новый год: торт печеночный, отборные рецепты Видео
07:03
Как понять, накручивает ли газовый счетчик дополнительную стоимость Фото
06:46
Как поздравить с Днем зимнего солнцестояния на словах и в красивых картинках Фото Видео
06:30
Российский политолог оценила вероятность скорого свержения Путина Видео
06:15
Стало известно, какие знаки Зодиака лучшие семьянины
06:11
Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках Фото Видео
05:50
Выжженная планета: ученые рассказали о необратимом сценарии гибели Земли Видео
04:00
Биткоин сдулся: экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году Видео
03:01
Сутенер устроил расстрел клиентов, защищая проститутку
02:10
Названы гонорары Кати Осадчей и Юрия Горбунова в новогоднюю ночь Видео
01:30
В Киеве пьяный коп ограбил 12-летнюю школьницу
00:40
Ядерная угроза: военный эксперт рассказал о нарушении Россией "ракетной сделки" Видео
21 декабря, пятница
23:49
Модель-скандалистка прошлась голой по Ватикану: опубликованы фото 18+ Фото
23:09
В Голливуде снимут новый "Один дома" с Маколеем Калкиным
22:29
Усик рассказал, кто виновен в коме нокаутированного Гвоздиком Стивенсона
22:28
"Мимо санкций": итальянские компании поставляют оборудование в Крым - СМИ Видео
22:19
В Латвии нашли документы агента КГБ на иерарха Московского патриархата
21:56
"Фактор сдерживания": эксперт оценил шансы Украины на восстановление ядерного потенциала Видео
21:38
Мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона
21:15
В Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивших людей в метро
20:58
Скандал в Виннице: учительнице начали угрожать после комментария о создании ПЦУ Видео
20:38
Волкер прокомментировал вариант с отключение России от платежной системы SWIFT
20:22
Банкиры рассказали, что будет с курсом доллара перед Новым годом
19:53
"Раскол" и "столкновение верующих": РФ выдвинула новый церковный ультиматум Украине Видео
19:20
Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания Фото
18:47
Депутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"
18:28
Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты Фото Видео
18:18
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России Видео
17:55
"Тайное" соглашение с РФ: в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации"
17:47
Медведчук на росТВ рассказал, о чем разговаривал с Путиным Видео
17:39
Новогодние "игрушки, свечи и хлопушки"…от магазина Цитрус новости компании
17:27
Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления Видео
17:20
На Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ
17:12
Качественное поле — высококлассный футбол: как условия определяют результат новости компании
17:08
Лолита Милявская Видео
17:07
Больше половины украинцев тоскуют по сильной руке во главе страны - опрос
16:59
"Это самоубийство": в Госдуме ответили на предложение нардепа объявить войну РФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять