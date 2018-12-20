Донбасс, моряки, украинская церковь: главные заявления Путина на пресс-конференции

Владимир Путин ответил на много вопросов на пресс-конференции в Москве / Reuters

В четверг, 20 декабря, в столице Российской Федерации Москве президент страны Владимир Путин дает традиционную пресс-конференцию, он ответил на вопросы о ситуации в стране, а также высказался о конфликте на Донбассе, инциденте в Керченском проливе и создании в Украине единой православной церкви.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли, спикер главы РФ говорил, что на мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 тысяча 702.

Российский лидер уже несколько часов отвечает на вопросы, приводим Вашему вниманию его главные заявления:

О конфликте на Азове

"... провокация... зачем нужно это нашим украинским партнерам — понятно, там выборы, нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, имею ввиду действующего президента (Петр Порошенко — Ред.)… ну это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства… хотя можно и без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор…".

О захваченных в Керченском проливе украинских моряках и их судьбе

"Ну а что касается будущего украинских военнослужащих — их послали-то, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, на самом деле, и большое неудовольствие я вижу в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет";

"Относительно обмена, мы этим занимались. Вот господин Медведчук (кум Путина, политик и бизнесмен Виктор Медведчук — Ред.) по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождение украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море".

О конфликте на Донбассе

"По поводу страданий людей в Донбассе. Кто установил блокаду этой территории? Правительство Украины стреляет по людям, которых считает своими гражданами. Мы оказываем гуманитарную помощь. Попытки решить конфликт с помощью силы — обречены на провал... Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, которые не понимают, в чем интерес собственного народа, ситуация будет сохраняться".

Об угрозе ядерной войны

"... (угроза ядерной войны — Ред.) как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если не дай Бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты".

О выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

"Что будит с этим? Очень сложно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность…".

О рейтингах возможных кандидатов в президенты Украины

"У Юлии Владимировны Тимошенко сейчас — более 20%. У Зелинского (исковеркал оговоркой фамилию юмориста Владимира Зеленского — Ред.),... Порошенко — 12%".

О выдаче российского гражданства украинцам

"Мы делаем это не только для тех людей, которые живут на этих территориях (самопровоглашенных "Л/ДНР" — Ред.). Правительство готовит поправки в закон. Для того, чтобы показать, что мы не будем поддерживать политику раскола, растаскивания русского и украинского народа. Украинские политики делают это, не скрываясь, и за это им многое прощают. А вовне за это платят. Вот недавно был предоставлен транш МВФ, но по нему расплачиваться будущим поколениям".

О санкциях Запада против России

"Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях, вообще на протяжении всей своей истории… А с чем это связано?… Связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности, появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется".

О создании Православной церкви Украины

"То, что происходит в православии, это просто… уму непостижимо — это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, в Украине это сейчас происходит, создали вот эту вот объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Это же… не нравится московского прихода — будь стамбульского прихода. Причем ведь, обратите внимание… Украинская православная церковь Московский патриархат (в Украине — Ред.) она полностью независимая была, вот может быть об этом мало кто знает".

Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник выразил мнение, что в России на коллегии Министерства обороны страны под видом Владимира Путина выступал другой человек.