Путин о конфликте на Азове: власти Украины посылали моряков на смерть

Владимир Путин заявил, что власти Украины хотели, чтобы в Керченском проливе кто-то из украинских моряков погиб / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти Украины устроили в Керченском проливе провокацию и рассчитывали, что кто-то из украинских моряков погибнет.

Власти Украины "недовольны, что все моряки остались живы", рассказал российский лидер на большой пресс-конференции в Москве.

Глава России утверждал, что "провокации вообще всегда плохи, провокация она рассчитана на обострение ситуации".

"Зачем нужно это нашим украинским партнерам — понятно, там выборы, нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, имею ввиду действующего президента (Петр Порошенко — Ред.)… ну это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства… хотя можно и без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор…", — отметил он.

Также президент высказался о будущем захваченных россиянами украинских моряков. "Ну а что касается будущего украинских военнослужащих — их послали-то, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, на самом деле, и большое неудовольствие я вижу в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет", — добавил Путин.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.