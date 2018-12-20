Путин прокомментировал освобождение украинских моряков

Владимир Путин / кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 20 декабря, прокомментировал возможное освобождение украинских моряков

По его словам, Виктор Медведчук летал в Россию для того, чтобы договориться об освобождении украинских моряков.

"Относительно обмена - мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе. Точнее - в Черном море", - сказал он.

В то же время Путин уточнил, что "эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела".

Напомним, на этой же пресс-конференции Путин обвинил официальный Киев в отправлении на смерть украинских военных моряков в Азовское море и рассказал, когда завершится военный конфликт на Донбассе.

Также он рассказал подробности о выдаче гражданства РФ украинцам и озвучил свою версию рейтингов кандидатов в президенты Украины на выборах-2019.