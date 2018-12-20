"Пусть потом не пищат": Путин назвал возможные последствия выхода США из договора по ракетам

Из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности такие ракеты могут оказаться в Европе, считает Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что очень сложно предвидеть последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Если такие ракеты появятся в Европе, РФ надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами, рассказал российский лидер на большой пресс-конференции в Москве.

"Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность…", — заявил глава России.

По его словам, опасность ядерной войны в мире "как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если не дай Бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты".

"Есть особенности сегодняшнего дня, есть опасности, в чем они заключаются? Первая — это…, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений, после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, который… являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены были… ответить созданием новых систем оружия уже по преодолению этих систем ПРО (противоракетной обороны — Ред.)...", — утверждал Путин.

Читайте также"Они сдохнут, а россияне попадут в рай": Путин рассказал, что случится после начала ядерной войны"Сейчас делают еще один шаг — выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будит с этим? Очень сложно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше", — сказал он.

"А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность…", — добавил лидер страны.

Ренее президент США Дональд Трамп говорил, что намерен вывести свою страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Штатов до тех пор, "пока остальные не придут в себя". США обвинили Россию в нарушении договора.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения документа на протяжении 60-ти дней, если РФ не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.