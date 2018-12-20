"Уму непостижимо": Путин жестко высказался о создании единой украинской церкви

20 декабря 2018, 13:35

УПЦ МП была полностью независимая, утверждает президент России.

Владимир Путин сказал, что созданная в Украине ПЦУ —
Владимир Путин назвал созданную в Украине единую церковь "объединенной раскольнической церковью стамбульского прихода" / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Украине произошло то, что "уму непостижимо" — государство прямо вмешалось в религиозную жизнь, и была создана "объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода".

В украинском государстве "Украинская православная церковь Московский патриархат полностью независимая была", рассказал российский лидер на большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"То, что происходит в православии, это просто… уму непостижимо — это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, в Украине это сейчас происходит, создали вот эту вот объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода", — отметил глава РФ.

Президент подчеркнул, что "не нравится московского прихода — будь стамбульского прихода". "Причем ведь, обратите внимание… Украинская православная церковь Московский патриархат (в Украине — Ред.) она полностью независимая была, вот может быть об этом мало кто знает…", — сказал лидер России.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Вселенский патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

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Россия церковь Владимир Путин
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