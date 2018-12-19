"Не голос Путина": журналист раскусил "двойника" президента России

На коллегии Министерства обороны РФ выступал двойник Владимира Путина, полагает журналист / Reuters

Российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник считает, что в РФ на коллегии Министерства обороны страны под видом президента Владимира Путина выступал другой человек.

Голос выступающего — "не голос Путина", написал аналитик на своей странице в Facebook.

"Судя по риторике, он всерьез готовится именно к ядерной войне. И второе: это — не голос Путина. Манера говорить — да. Но не голос. Кто выступал с трибуны?" — задался вопросом автор.

Ранее сообщалось, что 18 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии российского Минобороны и представил главные направления развития Вооруженных Сил РФ.

Напомним, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что не верит в то, что Владимир Путин использует двойников, поскольку это слишком опасно для него самого — оказаться в такой подвеске. По словам экс-депутата, если есть двойник — он же может оказаться лучше оригинала в какой-то момент.