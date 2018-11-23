Экс-депутат Госдумы назвал возможную причину полета вертолетов над Кремлем

Замеченные над Кремлем вертолеты могли вывозить фрагменты, оставшиеся после сноса 14-го корпуса, полагает экс-депутат Госдумы / GettyImages

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что в столице Российской Федерации Москве полеты вертолетов над Кремлем могут быть связаны со сносом 14-го корпуса постройки (демонтаж был завершен в мае 2016 года), оттуда могли вывозить какие-то крупные фрагменты, статуи.

Полеты над Кремлем строго запрещены, исключение не делается даже для президента Владимира Путина, рассказал политик "Обозревателю".

"Да двойников повезли отработанных... Хотя на самом деле, в двойников я не верю, потому что это слишком опасно для самого Путина — оказаться в такой подвеске. Если есть двойник — он же может оказаться лучше оригинала в какой-то момент", — пошутил собеседник.

По его словам, один из вертолетов, который не нес груз, мог следить за борт с грузом. "Там же полеты запрещены, а никто никому не доверяет. Вполне возможно, что один везет, а второй сторожит, чтобы он чего-то не того не сделал...", — подчеркнул экс-депутат. Ранее сообщалось, что жители Москвы сняли на видео два вертолета Ми-8, поднимавшихся над территорией Кремля. На ролике видно, что один из бортов взлетел с висящим на тросе грузом, который, как показалось некоторым очевидцам, был похож на людей или манекенов.