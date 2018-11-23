Загадочные вертолеты со страным грузом над Кремлем попали на видео

скриншот из видео

Жители Москвы сняли на видео два военных вертолета Ми-8, поднимавшихся над территорией Кремля.

Ролик доступен на YouTube-канале БИЗНЕС Online. взлетающих машин опубликовали в соцсетях несколько очевидцев.

На записи видно, что один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом, который, как показалось некоторым очевидцам, был похож на людей или манекенов.

Как пишут росСМИ, вертолетная площадка в Кремле располагается возле Спасской башни и Тайницкого сада, а на Ми-8 предпочитает летать президент РФ Владимир Путин, однако он сейчас не в Москве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России проводит закрытый аукцион на поставку авиационного двигателя Д-436, который производит украинское АО "Мотор Сич".