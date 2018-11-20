Минобороны РФ купит украинский авиадвигатель за 2 млрд рублей

Авиационный газотурбинный двигатель Д-436 / Wikimedia

Министерство обороны России проводит закрытый аукцион на поставку авиационного двигателя Д-436, который производит украинское АО "Мотор Сич".

Как сообщает РИА Новости стоимость контракта составляет 2 млрд рублей.

Поставка должна быть осуществлена до 10 ноября 2019 года.

Двигатель Д436 - семейство авиационных газотурбинных двигателей, разработанных ЗМКБ "Прогресс" им. Ивченко. Предназначены для пассажирских и транспортных самолетов малой и средней дальности полета (среди них Ту-334, Ан-148, Бе-200).

В августе сообщалось, что РФ намерена до 2023 года заменить двигатель вертолета Ми-26 ПД-12В российским аналогом ПД-12В, который производит АО "Мотор Сич".

До 2014 года компания "Мотор Сич" обеспечивала 80 процентов потребностей российского авиапрома в вертолетных двигателях. Однако конфликт Москвы и Киева повлиял на работу предприятия, российские поставки были заблокированы.