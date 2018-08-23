В России определились с заменой украинским двигателям "Мотор Сич"

В России нашли, как заменить двигатели украинского "Мотор Сич" / УНИАН

Двигатель самого тяжелого в мире серийного вертолета Ми-26 будет до 2023 года заменен российским аналогом ПД-12В, чтобы заменить агрегат запорожского завода "Мотор Сич".

"Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем - 2023 год", - сообщил РИА Новости представитель "Объединенной двигателестроительной корпорации".

Собеседник агентства отметил, что ПД-12В, разрабатываемый пермским "Авиадвигателем", обеспечит расширение условий базирования вертолета, снижение удельного расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, а также возможность значительного форсирования мощности.

Напомним, ранее Россия использовала двигатель Д-136, разработанный в 1970-х годах, который серийно выпускал завод "Мотор Сич".

Как ранее сообщалось, возник скандал из-за поставок украинских двигателей "Мотор Сич" для китайских учебно-боевых самолетов JL-10.