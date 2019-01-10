"Лишится единственного союзника": Лукашенко разразился угрозой в адрес Кремля

Президент Беларуси выступил с весьма угрожающим заявлением в адрес российских властей.
Российские власти могут остаться без Беларуси − своего единственного союзника "на западном фронте – в случае, если официальные Москва и Минск так и не договорятся по поводу компенсаций из-за налогового маневра в нефтяной сфере.
Соответствующее мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. Однако, по его словам, отсутствие договоренностей с Кремлем по вопросу нефти не станет катастрофой для страны. "Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — пояснил Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси призвал своих подчиненных в экстренном порядке отыскать "надежные источники", чтобы компенсировать потери бюджета страны, которые вызовет российский налоговый маневр.
Напомним, ранее Лукашенко "съехал с темы" объединения Беларуси и России.