"Лишится единственного союзника": Лукашенко разразился угрозой в адрес Кремля

Александр Лукашенко / Reuters

Российские власти могут остаться без Беларуси − своего единственного союзника "на западном фронте – в случае, если официальные Москва и Минск так и не договорятся по поводу компенсаций из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Соответствующее мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. Однако, по его словам, отсутствие договоренностей с Кремлем по вопросу нефти не станет катастрофой для страны. "Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — пояснил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси призвал своих подчиненных в экстренном порядке отыскать "надежные источники", чтобы компенсировать потери бюджета страны, которые вызовет российский налоговый маневр.

Напомним, ранее Лукашенко "съехал с темы" объединения Беларуси и России.