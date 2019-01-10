"Не стоит на повестке": Лукашенко "съехал с темы" объединения Беларуси и России

Александр Лукашенко / udf.by

Вопрос о слиянии Беларуси и Российской Федерации в единую страну не стоит на повестке дня.

С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает портал БЕЛТА. По его словам, во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным они "однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет".

Затем Лукашенко напомнил о времении создания Союзного государства и подчеркнул, что обе страны могут развиваться исключительно в формате равноправия. "Нет равноправной основы — нет союза", — подытожил он.

Напомним, ранее, в Новый гол, Лукашенко вспомнил о государственности Беларуси и демонстративно забыл про Россию.