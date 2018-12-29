"Лед тронулся": росСМИ рассказали, как Лукашенко сдался Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко / nahnews.org

Результатом встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко стало то, что "бацька" "пошел на уступки, а Кремль согласился дать денег".

"Косвенным сигналом того, что лед тронулся, Лукашенко пошел на уступки, а Кремль согласился дать денег, может стать участие батьки в дружеском хоккейном матче, который Владимир Путин организует сегодняшним вечером на Красной площади", - пишет mk.ru.

Отмечается, что Лукашенко дал понять Путину, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о создании Союзного государства.

При этом Лукашенко должен будет сделать конкретные шаги по урегулированию проблемных вопросов, раздражающих Кремль (прекратить реэкспорт санкционки, а также ввоз серого алкоголя и табачных изделий).

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"В противном случае - никаких дополнительных денег и льгот он не получит. И все взаимоотношения с Белоруссией будут строиться на тех же основаниях, что и с другими членами ЕАЭС, который со всеми издержками на данный момент зарекомендовал себя как более эффективный интеграционный механизм, нежели Союзное государство", - пишет издание.

В материале также подчеркивается, что согласившись на создание совместного органа по подготовке интеграции, белорусский лидер будет всячески затягивать его работу, выдвигая неприемлемые условия.

Отметим, позже стало известно о том, что Лукашенко ответил отказом Путину на предложение выйти с ним на каток на Красной площади и сыграть в хоккей.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.