Лукашенко в Новый год вспомнил про "государственность" и демонстративно забыл про Россию

Лукашенко забыл про Россию / Reuters

В своем новогоднем поздравлении глава Беларуси Александр Лукашенко ни разу не упомянул Россию и "братские" отношения с российским народом, в частности, нашумевшую в последнее время тему более тесной интеграции с РФ.

Вместо этого Лукашенко призвал граждан "укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков".

Он подчеркнул: "Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома".

Читайте такжеЕсли Путин под елочку заберет себе БеларусьРанее Лукашенко сделал Путину необычный подарок на Новый год в украинском стиле. А вот лидерам стран СНГ Лукашенко в качестве подарка к Новому году презентовал елочные шары ручной работы.

Как сообщалось, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.

При этом отмечалось, что следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Также астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.

Главред также сообщал, как Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. Президент подвел итоги 2018 года и пожелал украинцам мира.