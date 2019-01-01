"Мы обязательно вернемся в Крым и на Донбасс": Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Порошенко с семьей на Софийской площади

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новом 2019 годом. Ежегодное обращение глава государства произнес на фоне Софийского собора, где состоялся Объединительный собор церквей.

"На днях, вместе с благой вестью о рождении Спасителя, Украина получит долгожданный Томос – грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально засвидетельствует нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе", – сказал президент.

Порошенко отметил, что сила народа – в единстве.

"Боже, нам единство событий. Хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года, для власти, для общества и для каждого гражданина. Тем более, что 2019-й – это столетие Акта злуки, века нашей соборности. И мы ничего не хотим, больше, чем мира, и никто не хочет мира больше, чем мы", – сказал он.

Порошенко поздравил от имени украинского народа военных, которые обеспечивают тишину и покой в новогоднюю ночь.

И пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену, и раненые среди них Андрей Ейдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко, и украинские политзаключенные в российских тюрьмах, и наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях. Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога,– заверил глава государства.

В своем обращении он также выразил убеждение, что самое трудное – уже позади, а впереди – рост экономики и восстановление уровня жизни.

"Главное в предвыборной гонке – не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим. Желаю всем счастливого Нового года. Чтобы наша доля нас не цуралась. Слава Украине!" – завершил свое поздравление Порошенко.

Пресс-секретарь президента сообщил, что в новогоднюю ночь Порошенко приехал в центр Киева, чтобы поздравить украинцев лично.

"Президент приехал лично поздравить всех, кто празднует возле главной елки страны.С Новым годом, Украина!", - написал он в Фейсбук.