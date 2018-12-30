"Володя сам попросил": Лукашенко сделал Путину необычный подарок на Новый год в украинском стиле

Лукашенко сделал Путину необычный подарок / Reuters

Белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес на Новый год своему российскому коллеге Владимиру Путину весьма неожиданный подарок. Он подарил ему несколько элитных сортов картофеля и любимый продукт украинцев – сало.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт, пишет БЕЛТА. По его словам, Путин сам попросил Лукашенко о таких подарках.

Причем каждый из сортов картофеля предназначен для готовки определенного блюда: для пюре – один, для драников – другой и т.д.

Читайте также"Речь идет не только о Беларуси": политолог пояснил, кого ждет поглощение РоссиейА вот лидерам стран СНГ Лукашенко в качестве подарка к Новому году презентовал елочные шары ручной работы.

Ранее Главред сообщал, что и как подарить семье и любимым на Новый год 2019.

"К примере, предметы бытовой утвари, домашнего обихода или, к примеру, книга поучительного характера (книга рецептов, советы по ремонту и т.п. – ред.) – таких подарков делать не стоит. И бытовую утварь мы можем подарить только по просьбе человека, если он нас попросил. Например, ту же кофемолку. Самим делать предпочтения в выборе такого подарка не стоит", – советует консультант по этикету Юлия Юдина.

Подробнее читайте в нашем материале Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней.

Напомним, результатом встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко стало то, что "бацька" "пошел на уступки, а Кремль согласился дать денег". Отмечается, что Лукашенко дал понять Путину, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о создании Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.

Как сообщалось, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Также астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.