Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней

Что подарить парню на Новый год 2019 / 1zoom.ru

Новый год-2019 – это год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Свинья любит уют и ценит свой дом. Однако в вопросе подарков хозяйка года – дама весьма капризная и требовательная.

Во-первых, она не любит подарки непрактичные – всевозможные безделушки, с которых ей просто придется впоследствии смахивать пыль.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовВо-вторых, плохо относится к тем, кто дарит подарки дешевые: Свиньи сами люди щедрые, и в других скупость осуждают. Поэтому, решая, что подарить парню на новый год недорого – не переусердствуйте с экономностью. Или хотя бы компенсируйте это оригинальностью, подбирая в подарок парню на Новый год что-то не банальное.

И, напоследок, уточним, что главные цвета Нового года-2019 – это желтый, коричневый и зеленый, ведь Свинья у нас желтая и земляная.

Подарки по знакам Зодиака на 2019 год

Овен. Им лучше выбирать в подарок что-то для творчества: к примеру, раскраску-антистресс, цветные карандаши с семенами (вместо обычного стержня у них внутри есть капсулы с семенами, посадив такой огрызок карандаша, можно через пару недель получить новое домашние растение). Можно выбрать и гаджет, но желательно такой, каким он сможет пользоваться ежедневно.

Не стоит дарить цветы и что-то съедобное – такие презенты они за подарки не считают.

Телец. Как правило, любят садоводство и земледелие, так что можно подарить домашнее растение (по астрологии, дарить Тельцу нужно низкорослое и цветущее растение: к примеру, фиалку, бегонию). Тем более, что они любят то, что хорошо пахнет. Можно купить что-то для уюта: плед, набор чая или набор прикольной посуды. Также любит золото, поэтому золотое украшение – беспроигрышный вариант для любимого парня.

Это тот случай, когда дарить дешевые подарки нельзя – Телец это хорошенько запомнит.

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Не стоит дарить домашнее животное. Домашнего любимца они должны выбирать сами – от решения его завести до пола и породы.

Рак. Как и хозяйка года Свинья не любят непрактичных подарков. Но им отлично подойдет что-то полезное для дома или сертификат на шоппинг со стилистом. К тому же Раки – коллекционеры, поэтому пополнение их коллекции новым экземпляром также воспримется ими благосклонно.

Причем важна подача подарка: перед вручением обязательно зачитайте ему заранее заготовленную хвалебную речь (с чувством, с толком, с расстановкой) – и только потом вручайте презент.

Лев. Украшение из золота станет лучшим подарком для парня-Льва на Новый год-2019 (только не серебро, в год Свиньи этот металл не котируется). Вообще это тот случай, когда подарок должен быть дорогим и в яркой упаковке.

Львам не стоит дарить банальные подарки вроде пены для бритья или недорогого одеколона – иначе рискуете и сами получить от него в подарок фартук или набор губок для мытья посуды.

Читайте такжеКак выражают свой гнев разные знаки Зодиака и как с ними миритьсяДева. Для Дев Год свиньи будет годом домашнего очага. Поэтому отлично подойдет, к примеру, набор инструментов для ремонта, кофеварка (уже с набором фильтров: Девы оценят такую заботу) и т.п. И не забудьте приложить гарантийный талон – без него Деве будет некомфортно с таким презентом.

Не стоит дарить подарки, которые потребуют от Дев находиться в толпе, например, билет на концерт популярной группы.

Весы. А вот Весы любят компанию и активность. Им можно презентовать абонемент в спортзал, красивый галстук, в котором он сможет покрасоваться на работе, или качественный кожаный кошелек с купюрой внутри. Опять же не забываем про красивую упаковку.

Весам лучше не дарить пошлых подарков: секс-игрушки приберегите для других друзей или иного случая.

Скорпион. Отличным выбором будет подарок ручной работы – от свитера, связанного своими руками, до хенд мейд изделия из кожи. Подойдет также сертификат на квест или гаджет для кухни или авто. Так как Скорпионы любят тайны, то упаковка должна быть "без опознавательных знаков": тем таинственнее, тем лучше.

Не стоит дарить парфюмерию или обучающие мастер-классы (если на квесте он может блеснуть своим умом и интуицией, то мастер-класс может расценить как сомнение в его квалификации).

Читайте такжеНовый рейтинг знаков Зодиака по успешности: кто теперь самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедныйСтрелец. Можно подарить набор для розыгрышей, что-то для путешествий (от палатки до путевки двоих – как бюджет позволяет) или устроить ему сеанс эротического массажа и дома, но придется потрудиться: Стрельцы не выносят халтуры.

Не стоит дарить сертификат на поход с СПА или что-то из этой серии, то есть то, что предполагает "веселье" в одиночестве, без компании.

Козерог. Можно подарить многоразовую тетрадь со стирающим маркером, милый сувенир, который отвлечет их от рабочей рутины и наполнит праздничным настроением, что-то для отдыха, ведь Козероги – те еще трудоголики, и отдых хотя бы на Новый год-2019 им просто необходим. Можно подарить что-то теплое и мягкое: плед с рукавами, к примеру, чтобы потом уютно было вдвоем смотреть фильмы на диване вечерами.

Не стоит дарить что-то для работы: во-первых, скорее всего все нужное он уже давно приобрел сам; во-вторых, он и так впахивает сверх меры, нечего его еще больше провоцировать.

Водолей. Можно подарить оригинальный оберег или экзотический талисман, яркую футболку с оригинальными принтами или книгу афоризмов. Чем оригинальнее и неожиданнее – тем лучше. К тому же Водолеи любят подарки с подтекстом, поэтому можно подарить презент, понятный лишь вам двоим: что-то ассоциирующееся с вашим совместным приключением или первой встречей.

Водолеи не любят ограничения свободы, поэтому поход на аттракционы (где придется пристегиваться ремнями) или на мастер-класс по шибари дарить не стоит.

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомРыбы. Недорогой подарок – стильный настенный календарь (но что-то оригинальное, например, в форме деревянной пирамидки или календарь-трансформер), красиво оформленный альбом памятных для вас обоих фотографий и т.п. Если бюджет позволяет – бижутерия с натуральным камнем-оберегом (Камни-талисманы Рыб: аметист, беломорит, гагат, аквамарин, изумруд, жемчуг, коралл, опал, хризолит, лунный камень, сапфир и шпинель) или удобное компьютерное кресло. Эти ребята любят все мистическое и ценят собственный комфорт.

Не стоит дарить логическую головоломку (вообще что-то, с чем им придется лишний раз напрягаться). Не подойдет романтичным Рыбам и банальные рутинные подарки вроде набора носков или инструментов для сада.

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