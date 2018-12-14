"Отморозки-нацмены": Лукашенко сделал скандальное заявление по Украине

Президент Беларусь Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности "молить бога", чтобы в Украине "стояло НАТО", а не "эти отморозки-нацмены".

Об этом Лукашенко рассказал во время пресс-конференции в Минске, передает Sputnik Беларусь.

"Я Путину сказал: мы скоро будем бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены", - сказал Лукашенко.

По его словам, разрешить ситуацию вокруг Украины должны "не США и не Европа, не Меркель и не этот парень - Макрон".

"Мы втроем должны за стол сесть... Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально и русские люди относятся, и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению… Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенкои украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - заключил Лукашенко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ - в ходе "более тесной интеграции".