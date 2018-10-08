Лукашенко заговорил о войне: "Вручим оружие даже старикам и детям"

Лукашенко заговорил о войне / tut.by

Глава Беларуси Александр Лукашенко заверил, что все жители республики в случае войны будут обеспечены оружием. Об этом говорится в репортаже.

"Как я не в шутку говорил, что, если у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, — не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми... Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины: семь миллионов человек — семь миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться", — цитирует его "Столичное телевидение".

При этом Лукашенко считает, что республике необходимо лишь такое оружие, которое в состоянии нанести желающим повоевать с его страной неприемлемый ущерб. "Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть", — подчеркнул президент.

Напомним, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.