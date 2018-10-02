"Вместо Лукашенко — генерал ФСБ". Кремль нацелился на госпереворот в Беларуси — эксперт

В России обсуждают замену в Беларуси Александра Лукашенко на генерала ФСБ, сообщил эксперт / УНИАН

Эксперт-международник Валерий Кравченко сообщил, что в РФ давно обсуждают майдан в Беларуси, который будет спровоцирован россиянами для отстранения от власти белорусского президента Александра Лукашенко и назначения лидером какого-то генерала Федеральной службы безопасности.

Кремль уже нацелился на госпереворот в Беларуси, рассказал аналитик "Обозревателю".

По его словам, Россия поставит белорусское государство в те рамки, за пределы которых оно уже никогда не выйдет.

"Об этом майдане уже давно говорят, а его все нет. Таким образом этот кризис затягивается. Лукашенко же тем временем убирает жесткой рукой всех, кто ему неудобен, чтобы навести определенный порядок", — отметил собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.