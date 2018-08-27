Путин и Лукашенко готовят аннексию Беларуси — эксперт

Появится новое государство, спрогнозировал российский финансист.
Российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждает, что президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.
Появится новая страна со своей конституцией, будут обнулены все президентские сроки Путина для продолжения узурпации власти, написал эксперт на своей странице в Facebook.
"Возможно, сейчас многие этого еще и не понимают, но совокупность фактов говорит сама за себя: Путин и Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси… Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится. Я знаю будущее", — отметил он.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил мнение, что Беларусь может даже не заметить, как Россия оккупирует ее территорию.