Путин и Лукашенко готовят аннексию Беларуси — эксперт

Владимир Путин и Александр Лукашенко готовят аннексию Беларуси, сообщил эксперт / Reuters

Российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждает, что президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.

Появится новая страна со своей конституцией, будут обнулены все президентские сроки Путина для продолжения узурпации власти, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Возможно, сейчас многие этого еще и не понимают, но совокупность фактов говорит сама за себя: Путин и Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси… Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится. Я знаю будущее", — отметил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко готовят аннексию Беларуси, сообщил эксперт / Скриншот с facebook.com/slava.rabinovich.9

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил мнение, что Беларусь может даже не заметить, как Россия оккупирует ее территорию.