В Украине заявили о возможной "незаметной" оккупации Беларуси

16 августа 2018, 17:51

По словам замглавы МинАТО, белорусы последние 20 лет живут "в Советском Союзе".

Юрий Грымчак

Беларусь может даже не заметить, как Россия оккупирует территорию страны.

Такое мнение выразил выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью "Апострофу".

По словам Грымчака, это возможно потому, что у Минска нет союзников и поддержки в мире.

"У меня такое впечатление, что даже (Александр) Лукашенко уже опасается этого", - сказал он, отметив, что белорусы последние 20 лет живут "в Советском Союзе".

"Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4 процента", - отметил замминистра.

Ранее Грымчак заявил, что российские войска "будут захлебываться собственной кровью" в случае вооруженного конфликта с Украиной, поскольку за последние четыре года украинская армия значительно усилилась и способна оказать серьезное сопротивление российской.

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Россия Беларусь Юрий Грымчак
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