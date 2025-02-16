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"Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

Юрий Берендий
16 февраля 2025, 14:28
197
Путинист Сергей Зверев рассказал о гибели своего племянника на войне.
'Его больше нет, смерть': путинист Зверев сообщил о 'страшном горе'
Путинист Сергей Зверев рассказал о гибели своего племянника на войне / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

  • Племянник Зверева погиб на войне России против Украины
  • Путинист поддерживал его решение пойти на неспровоцированную войну против Украины и убивать мирное население.

Российский стилист Сергей Зверев сообщил о гибели своего племянника Андрея на войне в Украине. Сторонник Путина, который открыто поддерживает полномасштабное вторжение и даже сам рассматривал возможность отправиться на фронт, не стал скрывать эту новость. Он публично рассказал о родственнике, называя его "героем", хотя тот фактически отправился воевать против мирного населения Украины.

По словам Зверева, который оправдывал агрессию РФ, известие о гибели племянника поступило неожиданно - буквально за полчаса до его эмоционального обращения.

видео дня

"Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Мы до сих пор не знаем, как это произошло", - сказал Зверев в комментарии российским пропагандистским медиа.

По словам стилиста, семья поддержала решение Андрея пойти на фронт и "бороться с мировым злом", имея в виду Украину, которая не просила ни о каком "освобождении" и справедливо защищается от агрессии.

"Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", - цинично заявил путинист.

После известия о гибели племянника Зверев отправился в церковь и заказал панихиду. Однако вместо того, чтобы задуматься над причинами его смерти, признать преступный характер войны, которую ведет Россия, и выступить с антивоенной позицией, он, похоже, продолжает считать, что все происходит так, как и должно быть. Похоже, что в его голове "СВО все еще идет по плану", даже несмотря на гибель близкого родственника ради имперских амбиций российского диктатора и военного преступника Путина.

"Страшное горе. Мы всегда будем его помнить. Воины не умирают, они живут вечно", - не сдерживает эмоций путинист.

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В сентябре 2022 года Сергей Зверев громко заявлял о своей готовности отправиться на войну в Украину, но со своим уникальным стилем - в короне и мантии. Однако пока его единственная "битва" сводится к слезливым комментариям в сети и посещению храма после очередных потерь.

Ранее пропагандист хвастался, что трое его племянников служат в армии: один погиб, а двое продолжают воевать против Украины. Также он напоминал, что граждане РФ имеют не только права, но и "обязанность" служить своей стране, но почему они это должны делать на территории иного государства Украины - путинист решил не уточнять.

"Что значит готов, не готов? Есть такое понятие - "надо". Вот существуют права - но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна. Моей семьи тоже коснулось, у меня три племянника призваны в зону боевых действий. Трое! Вот в их лице я бы хотел, чтобы все ребята, знали: мы все вас поддерживаем, мы вас любим. Все, что вы делаете, мы очень ценим", - утверждал Зверев, до сих пор веря в то, что именно украинцы напали на РФ, а не наоборот.

Сергей Зверев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский музыкант Олег Михайлюта, известный как Фагот из группы ТНМК, рассказал о конфликте с ярым путинистом и так называемым "стилистом" Сергеем Зверевым. В интервью "Наедине" он вспомнил, что спор произошел на вечеринке у Натальи Могилевской, когда Зверев принялся критиковать внешний вид его друга и коллеги Фоззи.

Тем временем в сети появилось видео, на котором видно российского певца и шоумена, известного своим пристрастием к пластическим операциям. Как сообщает пропагандистское издание "Комсомольская правда", Зверев посетил один из конкурсов красоты в России и поразил присутствующих своим неприятным внешним видом.

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Кто такой Сергей Зверев

Сергей Зверев - российский шоумен, парикмахер, стилист, певец и телеведущий. Зверев получил известность в 2000-х как парикмахер и стилист, работая с российскими звездами эстрады.

Впоследствии он начал строить карьеру певца, выпустив несколько песен в жанре поп. Его музыкальная деятельность в основном базировалась на эпатаже и скандалах.

После начала российской агрессии против Украины Зверев открыто поддержал политику Владимира Путина. Он неоднократно делал пророссийские заявления, призывал к службе в российской армии и высказывался в поддержку оккупационных действий Кремля.

В 2022 году он заявил о своей готовности отправиться на войну в Украину, хотя позже ограничился лишь комментариями в соцсетях и посещением храмов после потерь российских военных.

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