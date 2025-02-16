Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

Страны Европы все вместе помогли Украине больше, чем США, сказал Олаф Шольц.

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Решения по Украине не будет без участия украинцев - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой нужно считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Bloomberg он рассказал о том, что настаивает на участии Европы в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны. Без Украины никаких решений не будет.

"Я уверен, что не будет решения, возможного без участия украинцев. И очевидно, если кто-то хочет, чтобы Европа участвовала в структурах мира в будущем, необходимо обсудить это с Европой и интегрировать европейских лидеров в эти процессы принятия решений", - добавил Шольц. видео дня

Таже он напомнил, что страны Европы все вместе тратят больше денег на Украину, чем США.

"И это основание для того, чтобы сказать, что все должны считаться с нами", - уточнил немецкий канцлер.

Кроме того, Олаф Шольц призвал новую американскую администрацию дать понять Путину, что Европа и США не прекратят поддержку Украины.

США не видят Европу в переговорах по Украине – что известно:

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что Вашингтон не видит Европу в переговорах по завершению войны. По его словам, вторые Минские соглашения уже показали, что когда в процессе много участников, эффективность договоренностей снижается.

Европа серьезно помогла Украине, поэтому она должна быть за столом переговоров, считает президент Владимир Зеленский. Украина – часть Европы и планирует вступать в ЕС, поэтому присутствие европейских представителей очень важно.

Европа будет за столом переговоров, сказала глава Европарламента Роберта Метсола.

"Я уверена, мы будем за этим столом переговоров. Есть несколько вариантов того, как могут развиваться события следующие несколько месяцев. Но главное, я считаю, сосредоточиться на том, что мы можем сделать и чем помочь в этом вопросе", — подчеркнула Метсола.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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