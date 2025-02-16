Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

Андрей Ганчук
16 февраля 2025, 15:27
173
Страны Европы все вместе помогли Украине больше, чем США, сказал Олаф Шольц.
Шольц, Трамп
Решения по Украине не будет без участия украинцев - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой нужно считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Bloomberg он рассказал о том, что настаивает на участии Европы в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны. Без Украины никаких решений не будет.

"Я уверен, что не будет решения, возможного без участия украинцев. И очевидно, если кто-то хочет, чтобы Европа участвовала в структурах мира в будущем, необходимо обсудить это с Европой и интегрировать европейских лидеров в эти процессы принятия решений", - добавил Шольц.

видео дня

Таже он напомнил, что страны Европы все вместе тратят больше денег на Украину, чем США.

"И это основание для того, чтобы сказать, что все должны считаться с нами", - уточнил немецкий канцлер.

Кроме того, Олаф Шольц призвал новую американскую администрацию дать понять Путину, что Европа и США не прекратят поддержку Украины.

США не видят Европу в переговорах по Украине – что известно:

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что Вашингтон не видит Европу в переговорах по завершению войны. По его словам, вторые Минские соглашения уже показали, что когда в процессе много участников, эффективность договоренностей снижается.

Европа серьезно помогла Украине, поэтому она должна быть за столом переговоров, считает президент Владимир Зеленский. Украина – часть Европы и планирует вступать в ЕС, поэтому присутствие европейских представителей очень важно.

Европа будет за столом переговоров, сказала глава Европарламента Роберта Метсола.

"Я уверена, мы будем за этим столом переговоров. Есть несколько вариантов того, как могут развиваться события следующие несколько месяцев. Но главное, я считаю, сосредоточиться на том, что мы можем сделать и чем помочь в этом вопросе", — подчеркнула Метсола.

Другие новости:

Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин военная помощь Олаф Шольц война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:41Украина
Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:27Мир
Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

15:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Умер популярный российский актер

Умер популярный российский актер

Последние новости

15:41

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:35

Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

15:31

"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

15:27

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:20

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
14:40

Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

14:38

Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

14:28

"Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

14:25

Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

Реклама
13:45

В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужныВидео

13:21

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:13

"Оккупанты получили взбучку": ВСУ освободили село вблизи Покровска

12:56

"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

12:50

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

12:47

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

12:39

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

12:20

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

12:17

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в НиколаевеВидео

12:13

Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

12:07

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Реклама
11:59

Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

11:43

Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

11:31

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

11:29

В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

11:23

"И любовь настоящая": Тина Кароль раскрыла тайну своей личной жизни

10:45

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшиеФото

10:42

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Тельцам - встреча, Раку - разочарование

10:27

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

10:20

США и РФ встретятся в Саудовской Аравии: в Reuters узнали сроки и главную цель

10:00

Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый

09:54

Россия должна уступить территории: у Трампа сделали заявление

09:43

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но есть условие - Подоляк

09:34

"Обблевал себя": беглец Олег Винник опозорился на своем концерте в Чехии

09:24

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

09:06

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия схватились на публике - что случилось

08:52

В США назвали позицию по Украине на переговорах о завершении войны – WSJ

08:43

Какой будет победа в войне для Украины: Келлог назвал важный фактор

07:44

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

07:15

Где спрятаны 3 лица: только люди с "орлиным зрением" найдут их за 5 секунд

Реклама
06:02

Беларусь между Китаем и США: почему Вашингтон изменил риторику?мнение

06:00

Кто пересечет перекресток третьим: тест ПДД, на котором спотыкаются многие водители

05:05

Какой сегодня праздник 16 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:35

Что такое "казьо": лишь единицы дадут правильный ответВидео

03:33

"За Трампом не заржавеет": Кулик о сценарии "большой встречи" с ПутинымВидео

02:35

Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей

00:50

Для чего нужна кнопка под педалью газа в авто: знают лишь единицы

00:34

Работа с командой Трампа началась: Зеленский рассказал о специальном соглашении

00:10

Сотрудничество между Вашингтоном и Москвой: Кулик раскрыл неожиданный сценарийВидео

15 февраля, суббота
23:50

Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять