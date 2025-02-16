Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

Ключевые тезисы:
- Армия РФ осуществила успешную попытку штурма в направлении села Новоселка
- Оккупанты высадили в населенном пункте десант
- Они будут пытаться выбить ВСУ из села
Механизированная колонна армии страны-агрессора России, которая состояла из четырех единиц техники, осуществила успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.
По данным аналитиков, оккупанты высадили в населенном пункте десант.
"В очередной раз заметна тактика (россиян, - ред.), когда впереди колонны идет танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а экипаж техники был уверен в неуязвимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в село и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению.
"При отходе техники, по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады. Сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах", - отметили аналитики.
В DeepState также добавляют, что оккупанты будут пытаться выбить украинских военных из села.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска.
В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что командование российской армии может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году и поэтому усиливает группировку на данном направлении за счет сил с Покровского направления.
Кроме того, украинские Вооруженные силы недавно продвинулись в Курской области к юго-востоку от Суджи.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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