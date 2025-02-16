Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

Сейчас в селе находится около 20-ти российских пехотинцев.

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Оккупанты прорвались в Новоселку / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Армия РФ осуществила успешную попытку штурма в направлении села Новоселка

Оккупанты высадили в населенном пункте десант

Они будут пытаться выбить ВСУ из села

Механизированная колонна армии страны-агрессора России, которая состояла из четырех единиц техники, осуществила успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков, оккупанты высадили в населенном пункте десант.

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"В очередной раз заметна тактика (россиян, - ред.), когда впереди колонны идет танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а экипаж техники был уверен в неуязвимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в село и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению.

"При отходе техники, по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады. Сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах", - отметили аналитики.

В DeepState также добавляют, что оккупанты будут пытаться выбить украинских военных из села.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что командование российской армии может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году и поэтому усиливает группировку на данном направлении за счет сил с Покровского направления.

Кроме того, украинские Вооруженные силы недавно продвинулись в Курской области к юго-востоку от Суджи.

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