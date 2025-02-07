РФ хочет замкнуть кольцо: в ВСУ сообщили о тяжелой ситуации в Донецкой области

Сейчас наблюдается сложная ситуация в одном из населенных пунктов в Донецкой области.

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Ситуация в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

Враг давит с юго-востока села Терны

Оккупанты пытаются замкнуть кольцо

Армия страны-агрессора России давит с юго-востока села Терны Донецкой области. Об этом сообщил Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар".

По его словам, оккупанты "смогли залететь на БМП в Ямполовку", однако ВСУ их технику уничтожили.

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Он также добавил, что сейчас наблюдается сложная ситуация в одном из населенных пунктов в Донецкой области.

"Тяжелая ситуация в Тернах, враг очень сильно давит с юго-востока, пытаясь замкнуть кольцо", - подчеркнул Бунятов.

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Напомним, как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Торецке остается напряженной, в городе продолжаются активные бои, несмотря на заявления оккупантов о захвате города.

В Минобороны Британии отметили, что наступление российских оккупантов замедлилось в январе 2025 года. В Курской области РФ достигла незначительных успехов, но из-за больших потерь подразделения Северной Кореи отошли с передовых позиций.

Военный обозреватель Василий Пехньо сообщил, что на фоне огромных потерь армии РФ происходит заметное уменьшение их возможностей. Он считает, что настало то время, когда россияне перешли кульминационную фазу своего наступления.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

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