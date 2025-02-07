Что на самом деле происходит в Торецке: захватили ли город оккупанты

Вы узнаете:
- Бои в Торецке продолжаются в городской застройке
- Какая сейчас обстановка в городе
Ситуация в Торецке остается напряженной, в городе продолжаются активные бои, несмотря на заявления оккупантов о захвате города.
Бои в Торецке Донецкой области продолжаются в городской застройке, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии Суспильному.
По его словам, оккупанты активно штурмуют и давят на направлении.
"Бои в Торецке продолжаются в городской застройке. Активные штурмовые действия проводит противник, который всеми силами и средствами давит на направлении. Силы обороны Украины сопротивляются превосходящему в разы российскому агрессору, наносят ему сокрушительные потери в личном составе и технике. По состоянию на 16 часов на Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще идут четыре боя", - заявил Волошин.
Также в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 говорится, что на Торецком направлении противник атаковал восемь раз, боевые столкновения продолжаются.
Торецк последние новости
Ранее аналитики портала DeepState сообщили, армия страны-агрессора России по состоянию на 7 февраля не захватила Торецк Донецкой области, там продолжаются городские бои.
Напомним, Главред писал, что начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о том, что враг пытается продвигаться, чтобы получить возможность двигаться в направлении Константиновки и Часового Яра.
Также стало известно, что Силы обороны Украины "разбили" группу захватчиков на Торецком направлении, которые пытались штурмовать позиции ВСУ. За несколько минут "смешались с бетоном около десятка оккупантов".
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