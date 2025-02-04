В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел: список

Родителей призвали максимально ответственно отнестись к эвакуации и не подвергать себя и детей смертельной опасности, которую несет враг.

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В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Список населенных пунктов, в которых объявлена эвакуация

Сколько детей находятся в этих населенных пунктах

В Донецкой области будет проведена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"В перечень поселений, откуда должны вывезти детей, вошли села Ивановка, Бойковка, Владимировка, Вольное, Дорожное, Заповедное, Затышок, Коптево, Маяк, Новое Шахово, Новоторецкое, Панковка. Всего там сейчас находится 66 детей. Должны сделать все возможное, чтобы вывезти их в безопасность", - написал Филашкин. видео дня

Он призвал родителей максимально ответственно отнестись к этому и не подвергать себя и детей смертельной опасности, которую несет враг.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Торецке ВСУ уничтожили штурмовиков РФ. Украинская бронегруппа во взаимодействии с группой зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД уничтожила в Торецке штурмовую группу армии страны-агрессора РФ.

Стало известно, что оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Станислав Бунятов также отметил, что в Часовом Яру сейчас есть некоторые позиции, которые не контролирует ни одна из сторон. Российские оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов, частично им это удается.

В ВСУ назвали главную цель российских оккупантов вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, ведущие в город. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

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