ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

На Покровском направлении уменьшилось количество боев по данным Генштаба, но где-то враг все-таки продвигается.

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ВСУ могут потерять Часов Яр / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Поповича:

Россияне имеют продвижение на Покровском направлении

У ВСУ остается все меньше возможностей организовывать оборону в Часовом Яру

Военный обозреватель Денис Попович считает, что ВСУ должны рассматривать сценарий выхода из Часового Яра из-за уменьшения возможностей по организации обороны в городе.

"Относительно Покровского направления есть информация о том, что враг сокращает активность наступательных действий. В то же время также есть сообщения, что враг имеет продвижение на этом направлении. Уменьшение количества боевых столкновений по данным Генштаба, но где-то враг все-таки пытается продвигаться. Поэтому, когда меня просят прокомментировать эту информацию, я отвечаю, что нам нужно немного подождать для того, чтобы точно понять, есть ли уменьшение активности врага на Покровском направлении. Впрочем, Генштаб ВСУ так или иначе фиксирует уменьшение боевых столкновений на Покровском направлении", - рассказал Попович в эфире "Еспресо". видео дня

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Обозреватель отметил, что у ВСУ остается все меньше возможностей организовывать оборону в Часовом Яру. Именно поэтому в перспективе следует рассматривать уход подразделений Сил обороны из города.

"Относительно Часового Яра, который относится к Краматорскому направлению. Это направление не имеет отношения к Покровскому. Впрочем, в Часовом Яру враг тоже имеет продвижение. Часов Яр мы должны рассматривать вместе с Торецким направлением. Так или иначе это будут плацдармы для дальнейшего наступления на Константиновку. Часов Яр держится уже более года. За город начались активные боевые действия после того, как упала Авдеевка. В боях за город враг потерял очень большое количество ресурсов и живой силы. Однако, вероятно, ВСУ придется выходить из города. Остается все меньше возможностей для организации обороны Часового Яра, потому что город разрушен", - подытожил он.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Торецке ВСУ уничтожили штурмовиков РФ. Украинская бронегруппа во взаимодействии с группой зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД уничтожила в Торецке штурмовую группу армии страны-агрессора РФ.

Стало известно, что оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Станислав Бунятов также отметил, что в Часовом Яру сейчас есть некоторые позиции, которые не контролирует ни одна из сторон. Российские оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов, частично им это удается.

В ВСУ назвали главную цель российских оккупантов вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, ведущие в город. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

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