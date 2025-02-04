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ВСУ выбили россиян из-под Купянска: командование армии РФ прибегает к новой тактике

Юлия Закрепа
4 февраля 2025, 09:50обновлено 4 февраля, 10:20
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На Харьковском направлении противник пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска.
ВСУ выбили россиян из-под Купянска: командование армии РФ прибегает к новой тактике
Какая ситуация на передовой / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 127-я отдельная разведывательная бригада

Главное из материала:

  • Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак
  • Российская армия пыталась прорвать оборону ВСУ вблизи Крымского

На Купянском направлении фронта командование российской армии приказало солдатам вернуться на позиции, которые отбили Силы обороны возле одного из населенных пунктов. За невыполнение угрожают расстрелом.

В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" отметили, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска, однако успеха не имел.

видео дня

На Купянском направлении враг также безуспешно проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

"Более того, в результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов. Сейчас, по данным нашей разведки, командование оккупационной армии, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции", - рассказали военные.

Волчанск Инфографика
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Кроме того, защитники Украины сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении неподалеку Тернов и Ямполовки. Там враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

На Северском направлении для доставки личного состава с целью проведения штурмовых действий в районе Верхнекаменского россияне применили автомобильную технику, которая заблаговременно была обнаружена и уничтожена вместе с десантом.

На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать нашу оборону вблизи Крымского. Ухудшение тактического положения не допущено.

Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российские оккупанты перегруппировываются на Харьковщине. Известно, что на Покровском направлении враг пытается реализовать свой захватнический план, но ВСУ не позволяют ему это сделать. Враг имеет численное преимущество и готовит наступление.

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ уничтожили командный пункт РФ в Курской области. Украинские военные успешно уничтожили центральный командный пункт РФ на Курском направлении. Благодаря этому удалось "задвохсотить" десятки российских офицеров.

Аналитики ISW подтвердили, что ВСУ ушли вперед в Курской области. Снимки с геолокацией от 28 января свидетельствуют о том, что украинские военные уничтожили очередную механизированную атаку врага, который применил четыре бронемашины в районе Никольского.

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