В Украине началась реформа Сил обороны: что изменится и какие будут последствия

Новая структура армии будет способствовать отходу от практики ручного управления подразделениями и упрощению принятия решений, отметил Братчук.

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Что предусматривает реформа структуры Сил обороны / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Братчук:

Задача Драпатого заключается в стабилизации ситуации на фронте

Драпатый начнет внедрение реформы структуры Сил обороны

Недавно командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" стал опытный генерал-майор, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий. В интервью Главреду спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что Драпатий имеет высокий авторитет среди военных, в частности среди его побратимов, некоторые из которых воевали вместе с ним.

Он подчеркнул, что это профессиональный, преданный Украине офицер, мотивированный на борьбу и достижение результатов.

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"Но он не волшебник. Точнее, волшебник, но пока без волшебной палочки, которая позволила бы за условные одну-две недели полностью стабилизировать ситуацию", - сказал спикер УДА.

Братчук отметил, что ведется активная работа с подчиненными Драпатому бригадами, которые будут выполнять поставленные боевые задачи. Генерал имеет команду проверенных бойцов со значительным боевым опытом, которые знают, как действовать в бою, и будут ему помогать.

Есть надежда, что ему удастся справиться с чрезвычайно сложными задачами, в частности с обеспечением стабилизации фронта и недопущением дальнейшего продвижения врага.

"По моему мнению, Драпатий будет внедрять оперативную реформу структуры Сил обороны, о которой накануне говорил президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Такие шаги позволят бригадам, а в будущем дивизиям и корпусам, брать персональную ответственность на определенном участке фронта без посредников сверху и проявлять инициативу на поле боя. Новая структура будет способствовать воплощению в жизнь коммуникации, которая будет предусматривать отход от ручного управления на тактическом уровне и упрощение принятия сложных решений", - отметил он.

По словам Братчука, это ключевая задача, и Драпатый будет активно работать над ее реализацией, имея поддержку таких инициатив.

Что известно о Михаиле Драпатом / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные вместе с бойцами спецподразделения КОРД ликвидировали штурмовую группу армии РФ в Торецке, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОСУВ "Хортица".

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили применение уникального дальнобойного БпЛА, способного нести 250-килограммовую авиабомбу, наносить удары по территории России, преодолевать до 2000 км и возвращаться обратно.

На Купянском направлении российские войска пытаются окружить город, избегая прямого штурма, используя аналогичную тактику, что и в Донецкой области. Враг активизировался, однако украинские силы эффективно ему противостоят, отметил спикер УДА "Південь" Сергей Братчук.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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